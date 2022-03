Gazzetta - Di Lorenzo out per un mese, ma c'è una speranza: i tempi di recupero

La speranza, seppur residuale, è che il giocatore possa essere convocato già per la gara con i giallorossi del 18

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, che non ha potuto rispondere alla convocazione della Nazionale per i play-off di qualificazione ai Mondiali, sarà indisponibile per le gare di campionato con Atalanta, Fiorentina e Roma, mentre dovrebbe tornare arruolabile per l’impegno con l’Empoli del 24 aprile. La speranza, seppur residuale, è che il giocatore possa essere convocato già per la gara con i giallorossi del 18. Lo scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.