Gazzetta - Draghi aveva chiesto stop per 2 settimane o stadi chiusi, ma per la Lega si va avanti

Nel pomeriggio in cui si è affrontato il tema del protocollo e delle richieste a governo e regioni per quanto concerne l’uniformità degli interventi della Asl, la Lega Serie A è costretta ad integrare l’ordine del giorno. Lo scrive l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport, specificando che si è tornati a discutere di stop del campionato per due settimane o - in caso di male minore - di auto-limitazione della capienza degli stadi causa Covid.

Contatto Draghi-Gravina. Il presidente federale Grabriele Gravina ha parlato di una telefonata preoccupata da parte del premier Mario Draghi. Da parte sua, il numero uno della Federcalcio ha spiegato lo stop di tutti i campionati, dalla B in giù, compresi quelli dilettantistici e giovanili. Ma ha anche fatto presente le difficoltà di calendario per la serie A. E il rischio di un'interruzione del percorso sul piano della tenuta del sistema. Stesse parole usate anche nell'assemblea di Lega.

E adesso? La Lega con una nota ha già chiarito che si andrà avanti col campionato e i vari tornei nazionali.