Gazzetta: "Juve, che fischi! Atalanta 10 e gode"

Pareggio in extremis per la Juventus. La formazione di Thiago Motta trova il 2-2 contro il Venezia in pieno recupero grazie al calcio di rigore realizzato da Vlahovic. Dopo il successo contro il Manchester City, i bianconeri compiono un passo falso in campionato. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Juve, che fischi". Spazio anche ad altro: "Atalanta 10 e gode", per celebrare la decima vittoria degli orobici.