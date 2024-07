Prima pagina Gazzetta: "Juve di lusso, assalto a Todibo e Koopmeiners"

vedi letture

La Juventus è pronta a cambiare completamente volto e a mettere a segno altri due colpi importanti. Come riporta in prima pagina La Gazzetta dello Sport, gli uomini di mercato della Vecchia Signora nei prossimi giorni tenteranno l'assalto finale al difensore centrale del Nizza Jean-Clair Todibo e al centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners. Decisive, in tal senso, dovranno essere le cessioni di Huijsen e Soulè, quest'ultimo ad un passo dall'accordo con la Roma.

Milan - Anche il Milan vorrebbe di rivoluzionare il proprio centrocampo e in apertura della rosea si legge di come i rossoneri starebbe pensando di cedere sia Adli che Bennacer e portare a Milano lo statunitense del Betis Johnny Cardoso.

Inter - L'Inter, ancora a caccia del vice-Lautaro, rimane in pressing su Gudmudsson anche se le richieste molto alte del Genoa potrebbero definitivamente far sfumare la trattativa. Intanto sul quotidiano si fa il nome di Memphis Depay, l'ex Atletico Madrid ancora svincolato.