Prima pagina Gazzetta: "L'Inter prepara lo scatto scudetto in tre mesi"

Sistemata la Champions tra dicembre e febbraio testa al campionato e Inzaghi dirà stop al turnover.

"L'Inter prepara lo scatto scudetto in tre mesi". È questa la prima pagina odierna che domina La Gazzetta dello Sport: sistemata la Champions tra dicembre e febbraio testa al campionato e Inzaghi dirà stop al turnover.

Intanto viene svolta un'analisi accurata sulla Juventus e il Milan, soprattutto in zona deficit offensivo, mentre Ranieri ottiene un pari in extremis con la sua Roma e contro il Tottenham. Per la Lazio finisce 0-0 col Ludogorest e Baroni polemizza sull'arbitraggio.