Gazzetta - Mertens, lussazione non grave: dopo la gara stava già meglio e non dovrà fermarsi

A Castel Volturno c'è un po' di apprensione per Dries Mertens, uscito anzitempo ieri durante Repubblica Ceca-Belgio a causa di una botta alla spalla. Tuttavia le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti, come conferma nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport: "A quanto pare dovrebbe trattarsi di una lussazione non grave. Dopo la partita, infatti, il giocatore del Napoli stava già molto meglio. [...] Già in passato, Mertens aveva avuto problemi del genere, ma li ha sempre risolti senza doversi fermare. Dovrebbe essere così anche questa volta".