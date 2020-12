Gazzetta - Possibile turno di stop per La Penna: errori decisivi in Juve-Fiorentina

Possibile turno di stop per l’arbitro Federico La Penna, ieri sera protagonista di una prestazione non convincente in Juventus-Fiorentina. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il fischietto potrebbe essere fermato per una giornata dal designatore Rizzoli, come già accaduto in questa stagione per altri colleghi: non un provvedimento punitivo, ma per consentire di ritrovare serenità dopo una gara sbagliata.