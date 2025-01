Prima pagina Gazzetta sulla notte di Champions: "Sotto a chi Coppa"

TuttoNapoli.net

vedi letture

Oggi alle 07:52 Notizie di di @ArturoMinervini

Una notte mai vista, sottolinea la rosea, con ottavi e playoff in vista: 18 gare insieme e tanti verdetti, le italiane in lotta per i primi otto posti.