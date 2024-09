Prima pagina Gazzetta sulla questione stadio a Milano: "Ha vinto San Siro"

vedi letture

Al momento l'idea nuovo stadio è difficile, si va avanti col Meazza.

"Ha vinto San Siro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla questione di stadio a Milano. Milan e Inter non vogliono ristrutturare il vecchio impianto ma i tempi per costruirne uno accanto si allungano ancora. Al momento l'idea nuovo stadio è difficile, si va avanti col Meazza.