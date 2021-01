Gazzetta - Verso Udine, ultime di formazione: Mertens resta a casa, prima dal 1' per Rrahmani

Il Napoli si appresta a sfidare l'Udinese, domenica alle ore 15, per riscattare l'ultima sconfitta contro lo Spezia. Ma con quale formazione? Le ultime sulle possibili scelte di Rino Gattuso arrivano da La Gazzetta dello Sport attraverso la sua edizione online: "Demme non dovrebbe farcela, così come Mertens che continuerà ad allenarsi in sede per velocizzare il suo rientro. Domenica torna titolare in porta Meret. Più che probabile l’esordio da titolare per Rrahmani, che prenderà il posto di Maksimovic. In mezzo ballottaggio Lobotka-Fabian Ruiz mentre in attacco ci sarà Petagna dal 1'. Lozano favorito su Politano".

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka/Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna