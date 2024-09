Prima pagina Il Mattino: "Azzurri super!"

vedi letture

L'Italia riparte. Dopo la delusione all'Europeo, la Nazionale di Luciano Spalletti inizia la Nations League con una bella vittoria. Gli azzurri si sono imposti infatti 3-1 in rimonta contro la Francia nella prima giornata della competizione. Al Parco dei Principi, dopo la rete di Barcola in avvio, hanno risposto Dimarco, Frattesi e Raspadori per tre punti importantissimi. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Azzurri super". Di seguito la prima pagina integrale