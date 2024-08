Prima pagina Il Mattino: "Conte-Lukaku, binomio che è garanzia di primato"

"Napoli, il dopo Osimhen. Conte-Lukaku: un binomio che è garanzia di primato" scrive Il Mattino oggi in edicola. Ancora in stallo la cessione di Victor Osimhen che non scenderà in campo stasera nell'amichevole del Napoli contro il Girona. Nel frattempo i partenopei pensano al suo sostituto e l'obiettivo è sempre Romelu Lukaku.

L'amore tra i due è sbocciato ai tempi dell'Inter e ora Antonio vuole il belga anche in azzurro. Romelu è il totem ideale in attacco, in grado di far salire tutta la squadra.