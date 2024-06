Il Mattino: "Il Napoli si blinda, Buongiorno e non solo"

È questo il primo titolo sul club partenopeo inserito nella sezione interna de Il Mattino stamane

Il tempo stringe, il Napoli va di fretta. L'arrivo di Antonio Conte ha smosso le acque in tal senso e ora "il Napoli si blinda". È questo il primo titolo sul club partenopeo inserito nella sezione interna de Il Mattino stamane: il d.s. Manna sta sprintando per Spinazzola (svincolato) e Locko, ma nel frattempo il grande obiettivo del tecnico leccese è un altro.

Si tratta di Alessandro Buongiorno, centrale del Torino in Germania per prendere parte alla campagna di Euro 2024 con l'Italia: per il vice-capitano del Toro il club di De Laurentiis è disposto a lavorare a fari spenti, con pazienza, per sbloccare l'affare alle lunghe