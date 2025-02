Prima pagina Il Mattino: "Le spine di Conte: dietro Lukaku il vuoto"

"Le spine di Conte: dietro Lukaku il vuoto". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino oggi in edicola, che si è concentrato sul Napoli facendo un bilancio sulle condizioni dell'attacco.

Il peso del reparto avanzato infatti grava soprattutto su Romelu Lukaku, visto che gli altri interpreti non sarebbero all'altezza del talento del belga secondo il quotidiano. Una vera e propria spina nel fianco per Antonio Conte, che dopo la cessione di Kvaratskhelia probabilmente si aspettava qualche rinforzo in più.