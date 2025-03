Prima pagina Il Roma apre con le parole di Conte: "Come una finale Mondiale"

L'edizione odierna de Il Roma dedica spazio in prima pagina al calcio e al Napoli, impegnato oggi alle 12:30 sul campo del Venezia in una giornata di campionato che può dire tanto nell'economia della lotta-Scudetto, essendoci stasera Atalanta-Inter. "Come una finale Mondiale", si legge in taglio alto.