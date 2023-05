Il Roma - Sta saltando tournée in Corea: cosa succede dopo il 4 giugno

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un messaggio sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un messaggio sui social: "Dovrebbe saltare la tournèe del Napoli in Corea del Sud. Il "no" della federazione locale alla doppia amichevole non consente di rispettare gli impegni presi. Quindi niente partenza lunedì 5. Dopo la partita contro la Sampdoria dovrebbe arrivare il "rompete" le righe, ad eccezione dei nazionali".