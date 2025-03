Il Sole 24 Ore - Due bilanci in utile: il Napoli potrà spendere più di 200mln in estate

Nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri‘ è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo: “Quanto può spendere il Napoli? Banalmente dipende dalle scelte della società, anche in funzione della costruzione del centro sportivo. D’altronde lo stesso Conte ha indicato le strutture come una priorità. Il Napoli viene da 2 bilanci in utile consecutivi, con utili ragguardevoli che nessuno ha in Italia, ci sono gli introiti del calciomercato di gennaio, c’è l’affare in ballo Victor Osimhen, i ricavi potenziali per la qualificazione in Champions. Ho letto di 150 milioni, ma in realtà può spendere anche di più considerando i ricavi supplementari, in parte anche certi. Ci sarà bisogno di costruire almeno 2 squadre e forse anche qualcuno in più, la nuova super Champions ha dimostrato di serve una rosa ampia. Conte non vorrà arrivare all’ultimo giorno di mercato estivo come la stagione passata, senza contare l’ultima sessione invernale“.

“Permanenza Conte? Nei cosiddetti ‘salotti del nord’ c’è l’idea quasi scontata dell’addio in estate tra il Napoli ed Antonio Conte. Con questa stagione al Napoli si è rilanciato molto, quindi la scelta non mancherà. Però in questo momento penso che il mister abbia sposato il progetto azzurro, anche tra le mille difficoltà incontrate. A conti fatti ci sono più di 200 milioni da spendere, forse anche 250, ma da tifoso in primis e poi da esperto di questioni economiche sarei contento se un centinaio venissero spesi per il centro sportivo. Sarebbe il vero colpo del ventennio De Laurentiis“.