Kiss Kiss - Convocati tre giocatori della Primavera per l'emergenza: i nomi

In attesa della lista ufficiale dei convocati di Spalletti (ma in panchina ci sarà Domenichini visto che il tecnico è positivo e in isolamento) per la gara di domani contro la Juventus, la redazione di Kiss Kiss Napoli ha anticipato una scelta, in realtà una necessità, del tecnico azzurro: ci sarà in lista un folto numero di calciatori della Primavera. Voleranno in prima squadra Vergara, Costanzo e Sako.