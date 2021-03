Kiss Kiss - Non solo Sarri: ADL pensa ad altri due allenatori

Non solo Sarri, che aprirebbe al Napoli in caso di chiamata di De Laurentiis. Il Napoli sta sondando il terreno per altri due allenatori in vista della prossima stagione. Il primo è Juric del Verona e il secondo è Italiano dello Spezia. A rivelarlo è la redazione di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Tante alternative, dunque, per il patron azzurro, che tra pochi mesi dovrà sostituire Gattuso.