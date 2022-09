KK - Tutte le partite che salterà Osimhen: il Napoli ha cerchiato una data in rosso

Ci sarà la sosta e l'obiettivo del Napoli è quello di recuperarlo in quel periodo, in modo di averlo a disposizione il nigeriano per il Torino

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Sono almeno tre le partite che Victor Osimhen sarà costretto a saltare a causa della lesione di secondo grado al bicipite femorale destro che gli è stata diagnosticata oggi dopo gli esami strumentali: Spezia, Rangers e Milan. Poi ci sarà la sosta e l'obiettivo del Napoli è quello di recuperarlo in quel periodo, in modo di averlo a disposizione il nigeriano per il Torino, il primo ottobre prossimo, anche se è possibile che lo stop si protragga anche fino alla settimana successiva. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.