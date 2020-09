KKN - ADL positivo al Covid, la procura federale potrebbe aprire un'inchiesta contro il patron

La positività al Covid-19 del presidente Aurelio De Laurentiis è la notizia che sta tenendo banco nelle ultime ore, con l'apprensione per il patron azzurro che va mischiandosi con opinioni dure nei confronti del presidente azzurro e la sua presenza ieri durante la riunione in Lega. Come riportato dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe pronte azioni legali nei confronti di De Laurentiis nel caso in cui dovessero emergere altri casi di positività legati alla riunione tenutasi ieri. Si sta valutando anche l'ipotesi di aprire un inchiesta da parte della procura federale nei confronti del patron azzurro.