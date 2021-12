KKN - Focolaio Leicester? Interviene l'ASL: obbligo di tampone prima del match

Si teme un cluster in casa Leicester City. Nella giornata della vigilia Brendan Rodgers ha fatto sapere che in 7 sono rimasti in Inghilterra, qualcuno positivo al Covid-19 e altri con dei malesseri ma non ancora tamponati. Chi è a Napoli, però, deve seguire comunque il classico protocollo di questi casi. E, come raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ASL Napoli 1 avrebbe obbligato tutti i componenti del gruppo-squadra inglese a sottoporsi a test molecolare. Solo una volta processati, quando si avranno i risultati, chi sarà negativo potrà lasciare l'hotel che ospita la squadra nella città partenopea.