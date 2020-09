KKN - Gattuso riparte dal classico 4-3-3: niente Osimhem, scelto il tridente per il Parma

Quale formazione per la prima di campionato contro il Parma? Il Napoli giocherà domenica prossima alle 12:30 e, stando a quanto raccontato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, Rino Gattuso dovrebbe ricominciare dal 4-3-3, accantonando il 4-2-3-1 almeno in partenza. Il tridente che vedremo in campo dovrebbe essere quello classico, senza Victor Osimhen: Matteo Politano a destra, Dries Mertens in mezzo, Lorenzo Insigne a sinistra.