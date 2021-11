KKN lancia l'iniziativa: al 10' di Napoli-Lazio tutti in piedi per omaggiare Diego

Radio Kiss Kiss Napoli lancia un'iniziativa per omaggiare ancora una volta Diego Armando Maradona in occasione della sfida di domenica contro la Lazio. Valter De Maggio, direttore dell'emittente, fa un appello ai tifosi: "Domenica al minuto 10 tutti in piedi allo stadio per un lungo e interminabile applauso per onorare Diego".