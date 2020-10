KKN - Napoli in silenzio in attesa del verdetto: durante l'isolamento parlerà solo il legale

Nessuna dichiarazione da parte del Napoli nel corso dei 14 giorni di isolamento fiduciario e in attesa del verdetto del Giudice Sportivo dopo il gran polverone sollevatosi in seguito alla mancata partenza per Torino in occasione del match con la Juventus. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui in questi giorni per il club azzurro parlerà soltanto il legale Mattia Grassani.