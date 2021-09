KKN - Nessun caso Di Lorenzo: Mancini lo utilizzerà nei prossimi impegni

Nessun caso su Giovanni Di Lorenzo, nessun problema fisico per il terzino azzurro nonostante la tribuna a cui è stato relegato da Roberto Mancini ieri per la sfida dell'Italia contro la Bulgaria. Come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, il commissario tecnico l'ha escluso per scelta tecnica, con l'intenzione di sfruttarlo nelle prossime gare.