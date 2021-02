KKN - Osimhen dimesso, stasera in città: il Napoli proverà a recuperarlo per Granada o Benevento

Victor Osimhen sta meglio. Dopo aver perso conoscenza durante Atalanta-Napoli, l'attaccante nigeriano era stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dal quale è stato dimesso oggi. Stasera - come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - farà rientro a Napoli e nella giornata di domani saranno valutate le sue condizioni neurologiche in vista dei prossimi impegni. Il Napoli spera di recuperarlo già per il Granada, al massimo per il Benevento. D'altronde in rosa non ci sono altri centravanti completamente sani.