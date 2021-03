KKN - Osimhen verso il ritorno da titolare: l'idea (sempre più accreditata) di Gattuso

Victor Osimhen dal primo minuto. E' questa l'idea che in queste ore sta frullando nella testa di Rino Gattuso, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli. La condizione di Dries Mertens, d'altronde, non è al meglio e per questo contro il Milan l'attaccante belga potrebbe partire dalla panchina. Meglio l'ex Lille, almeno per quanto s'è visto nell'ultima di campionato con il Bologna.