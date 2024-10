KKN - Politano coi crampi dopo Empoli: Conte pensa di farlo rifiatare col Lecce

Possibile turnover in vista del match contro il Lecce. Considerando che tre giorni dopo il Napoli affronterà anche il Milan, a San Siro, Antonio Conte potrebbe far riposare qualcuno nella partita del Maradona, in programma sabato alle 15. Nello specifico, chi potrebbe tirare il fiato è Matteo Politano.

Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex Inter e Sassuolo è uscito stremato dal campo dopo la partita contro l'Empoli al Castellani, con anche qualche crampo. E proprio per questo l'allenatore salentino starebbe pensando di tenerlo in panchina, almeno inizialmente al Via del Mare. Chi al suo posto? David Neres, probabilmente, secondo l'emittente.