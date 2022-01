KKN - Tamponi dubbi in casa Napoli: un calciatore si sta recando a Caselle per rieffettuarlo

C'è un altro calciatore del Napoli che all'ultimo giro di tamponi sarebbe risultato positivo. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il soggetto si starebbe recando all'aeroporto di Caselle perché lì la Guardia di Finanza ha un macchinario che riprocessa un tampone in un paio d'ore. Ci sarebbero infatti due tamponi che non convincono, ma per la privacy non può essere rivelato il nome.