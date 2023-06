L'Equipe elogia Garcia: "Come Spalletti, grande comunicatore e valorizza le squadre"

Il quotidiano francese L’Equipe dedica un pezzo al nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia

Il quotidiano francese L’Equipe dedica un pezzo al nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia: "Difficile comunque passare dopo Luciano Spalletti, il tecnico che ha conquistato lo scudetto del club, atteso da trentatré anni. Tuttavia, Garcia ha somiglianze con il suo predecessore: comunicatore intelligente, abile in un 4-3-3 intraprendente e in grado di rendere competitive tutte le sue squadre”.

Alla Roma Garcia non è mai sceso dal podio, chiudendo per due volte al secondo posto in Serie A: “Ad oggi, rimane il quarto allenatore con la più alta media di punti a partita nella storia della Serie A: 1,99 dietro Antonio Conte (2,26), Leonardo (2,02) e Massimiliano Allegri (2,01)”.

Garcia non ha mai rotto il suo legame con l’Italia, “paese che lo ha adottato e dove si è rapidamente adattato“. Del resto condivide la sua vita con Francesca Brienza, una giornalista italiana conosciuta a Roma.