L'Equipe stila la formazione dell'anno in Ligue 1: c’è anche l’obiettivo azzurro Mandava

L'Equipe ha svelato la formazione tipo votata dai propri giornalisti in riferimento all'anno 2021. La fa da padrone il Lille campione di Francia con ben 4 giocatori contro i 3 del PSG. In porta c'è Maignan, ora al Milan, mentre in difesa sono stati votati Clauss del Lens a destra, Fonte, Botman del Lille ma nel mirino di diverse squadre compresi i rossoneri, Marquinhos del PSG e Reinildo Mandava ancora del Lille a sinistra. A centrocampo, l'ex milanista Paqueta ora al Lione, Savanier del Montpellier, Verratti del PSG e Payet dell'OM. In avanti l'immancabile Mbappé del PSG insieme a David del Lille.