Prima pagina La Gazzetta dello Sport apre con l'allungo Inter: "La paura fa +4"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla vittoria dell'Inter in rimonta contro il Monza. Una partita con un andamento di difficile premonizione quella vissuta ieri sera a San Siro, con la capolista sotto per 0-2 al 44' contro l'ultima classificata, ferita dai colpi di Birindelli e dell'ex Keita Balde.

La rete di Arnautovic allo scadere della prima frazione, però, dà nuova fiducia alla squadra di Inzaghi, la quale nel secondo tempo rientra con piglio diverso e riesce a trovare la vittoria grazie alle reti di Calhanoglu e all'autogol di Kyriakopoulos entrato in porta per una questione di millimetri. Inter che con questa vittoria allunga in classifica e mette pressione al Napoli, ora a -4 e impegnato al Maradona alle 15:00 contro la Fiorentina.