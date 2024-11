Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Attacco allo Scudetto! Inter-Napoli vale la vetta"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica spazio in taglio alto al big match tra Napoli e Inter. "Attacco allo Scudetto", è il titolo scelto dalla Rosea. Inter-Napoli - si legge - vale la vetta. "Milan, chi diavolo difende?", si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Pazzo 3-3 tra rossoneri e Cagliari, show di Leao che tiene a galla la squadra di Fonseca reduce dall'incredibile notte di Madrid. Un pareggio agrodolce per come maturato, a fine partita il tecnico portoghese ha chiesto maggiore attenzione proprio all'attaccante autore di una doppietta.

"Avanti signora", è invece il titolo dedicato alla vittoria della Juventus nel derby contro il Torino. Weah apre le danze, Yildiz chiude la pratica. Motta aggancia l'Inter e spera in un pareggio tra Inter e Napoli che questa sera si sfideranno nel big match di San Siro.