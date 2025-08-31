Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte e Gasp fanno il pieno". Poi su Inter e Juve: "Li prendiamo noi!"

"Li prendiamo noi!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è a Inter e Juventus che oggi saranno in campo contro Udinese e Genoa per cercare di rispondere ai successi di misura di Napoli e Roma rispettivamente contro Cagliari e Pisa.

Azzurri e giallorossi sono infatti a punteggio pieno, insieme alla Cremonese, dopo le prime due gare di campionato e sulla Rosea in taglio alto si legge: "Conte e Gasp fanno il pieno".