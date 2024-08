Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Fonseca, il Milan non c'è"

"Riecco l'Inter". Questo il titoli in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Dopo il pareggio subito a Genova alla prima giornata di campionato, i nerazzurri hanno superato il Lecce per 2-0 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi, con un gol per tempo, si sono imposti sulla formazione di Luca Gotti grazie ai gol realizzati da Darmian e da Calhanoglu su calcio di rigore.

Amarezza Milan

Sconfitta amara per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo il 2-2 di San Siro contro il Torino, i rossoneri hanno perso 2-1 sul campo del Parma ieri sera. Una battuta d'arresto che fa accendere più di un campanello d'allarme per il tecnico portoghese. Questo il titolo del quotidiano sportivo: "Fonseca, il Milan non c'è".

Mercato Juventus

In attesa del match di domani sera contro il Verona, la Juventus sistema gli esterni. La società bianconera ha infatti chiuso per gli ingaggi di Nico Gonzalez dalla Fiorentina e di Francisco Conceiçao dal Porto. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del giornale: "Nico+Conceiçao, la Juve vola".