I lettori di TN non hanno dubbi: per l’84% il Napoli deve cedere Kvara a gennaio

Non c'è dubbio tra i lettori di TuttoNapoli sulla possibilità di vendere Kvaratskhelia nella sessione di gennaio: il sondaggio proposto dalla nostra redazione ha come netto vincitore il "SI". Su migliaia di preferenze, ben l'84% preferirebbe vendere il talento georgiano stesso in questa sessione di calciomercato per una cifra intorno ai 90mln. Solo il 17% cercherebbe un accordo con il numero 77 e non lo lascerebbe partire.

Proprio sulla vicenda Kvaratskhelia-Psg, oggi è intervenuto in conferenza stampa il mister Antonio Conte chiarendo che la richiesta di essere venduto è arrivata proprio dal calciatore. Di seguito l'esito del sondaggio: