I migliori vivai d'Europa: comanda la Spagna, una sola italiana in Top 18

L'osservatorio calcistico del CIES ha fotografato il momento del calcio europeo guardando allo sviluppo dei giocatori

L'osservatorio calcistico del CIES ha fotografato il momento del calcio europeo guardando allo sviluppo dei giocatori e mettendo in classifica i club che hanno prodotto più calciatori ad alto livello: chi ha prodotto più atleti in grado di giocare ad alto livello (i migliori cinque campionati europei)? La risposta è il Real Madrid, che vanta ben 43 calciatori proveniente da "La Fabrica", anche se 'solo' cinque attualmente in squadra. Secondo in classifica il Barcellona, come da attese, con 38 calciatori prodotti e 8 mantenuti nell'attuale rosa. Al terzo posto l'Olympique Lione, con un rapporto ben più alto: 34 calciatori in giro per l'Europa, ma ben 12 in squadra.

Atalanta al settimo posto: è la prima (e unica) italiana del gruppo

Per trovare la prima italiana dobbiamo scendere a metà classifica, con l'Atalanta: 24 i giocatori usciti da Zingonia come professionisti fatti e finiti e che ora militano nelle grandi squadre, di cui 6 in rosa. L'oscar delle compravendite va invece allo Sporting Lisbona, con lo stesso numero di giocatori formati nel club ma zero attualmente in rosa: facile da capire, visti gli affari multimilionari condotti da Leoes anche nell'ultima estate.

Caso 'basco': Athletic e Real Sociedad quasi interamente auto-prodotte

Bene anche PSG, Manchester United, Valencia, Chelsea, Arsenal, Rennes e Monaco, tutte sopra i 20 calciatori di alto livello formati nel rispettivo settore giovanile. Casi più unici che rari sono quelli di Athletic Club e Real Sociedad: per motivi di politica aziendale, i due club baschi mantengono in rosa la stragrande maggioranza di calciatori prodotti. 15 su 23 per la formazione di Bilbao, addirittura 17 su 23 per la squadra di San Sebastian.

