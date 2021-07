New York Times - Italia-Argentina a Napoli, supercoppa nel ricordo di Diego: progetto in fase avanzata

Tariq Panja, giornalista del New York Time, ha svelato su Twitter che presto al Maradona di Napoli potrebbe essere giocata una sorta di supercoppa Europa-Sud America: "Qualcosa per i romantici del calcio: progetti in fase avanzata per una partita unica tra i nuovi campioni d'Europa e Sud America: Italia-Argentina a Napoli per ricordare la vita di Diego Armando Maradona. L'ultima volta che questa partita è stata giocata a Napoli, l'Argentina, capitanata da Maradona, ha spezzato i cuori degli italiani nella semifinale dei Mondiali del 1990. Una partita così tesa che alla fine è stata risolta ai rigori. Questo sarebbe il frutto di rapporti sempre più stretti tra Conmebol e Uefa. Hanno già concordato uno scambio arbitrale durante gli Europei e la Copa America".

