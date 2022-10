I numeri da battaglia del Torino: ha una media di 16 falli e 17 duelli aerei a partita!

Il Torino l'anno scorso ha chiuso al primo posto per falli (16,7 di media a partita) e in questo campionato è sugli stessi numeri (15,6)

Pronti alla lotta col Torino? Le partite contro le squadre di Juric si rivelano sempre molto dure, combattute, come da prerogativa di una squadra che basa tutto sui duelli uomo su uomo. Un fattore rischia di diventare anche l'arbitraggio contro squadre così aggressive che ricorrono al fallo sistematica quando uno dei duelli viene perso e gli avversari possono trovare spazio: il Torino l'anno scorso ha chiuso al primo posto per falli (16,7 di media a partita) e in questo campionato è sugli stessi numeri (15,6) ma secondo solo al Verona con 17 che però poi il Torino batte sui duelli aerei (16,9 di media a partita). Insomma, il Napoli dovrà far prevalere la tecnica ed uscire dalla lotta del Torino.