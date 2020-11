Olè su Maradona: "Non mangia e non parla, ha il cuore a pezzi dopo il compleanno"

"È ferito, senza voglia di mangiare, di parlare. Il compleanno ha smosso molte cose, ha il cuore a pezzi". Così scrive il quotidiano Ole sulle condizioni di Diergo Armando Maradona, ricoverato nella notte a La Plata. Secondo fonti vicine all'argentino, Maradona avrebbe voluto tutti i figli vicini a sé in occasione del suo 60esimo compleanno ma causa pandemia non è stato possibile. A questo si sarebbe aggiunto anche il dolore per la morte del cognato, Raul Machuca, per Coronavirus.