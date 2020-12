Rai - Rinnovo Gattuso, cavilli da risolvere: difficile il tweet prima di Natale

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando le ultime sul rinnovo di Gattuso con il Napoli: "Gli avvocati di Gattuso, ricevuto il plico, hanno rimandato il contratto ai legali del Napoli perchè hanno sollevato eccezioni riguardo alcuni cavilli. Ora bisognerà riscrivere il contratto senza questi cavilli. Difficile avere il tweet sotto l'albero. Sull'esito del contratto, non c'è più discussione, parliamo soltanto di cavilli, il tutto è già deciso. Parliamo di cavilli legati a diritti d'immagine, qualche bonus in più o in meno. Insieme a quelli di Gattuso, gli avvocati stanno studiando gli accordi di tutto lo staff. Credo che, per la tempistica e per le feste imminenti, con gli avvocati che torneranno a lavori il 7 gennaio, per tempistica è probabile che il tweet arriverà dopo le feste e non prima".