Repubblica - Ecco quanto ADL valuta il Bari: in caso di cessione per Luigi ruolo da Ad

Con il Bari sempre più in zona Serie A sull'asse fra la città pugliese, Napoli e Roma (sede della Filmauro), il discorso sul futuro societario dei Galletti tiene costantemente banco. A tal proposito, stando a quanto riportato da La Repubblica, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a cedere il club biancorosso, ma solo di fronte ad una offerta congrua e a garanzie chiare che il nuovo proprietario voglia continuare nel percorso già intrapreso di crescita costante della società.

Paletti, questi, che sembrano indirizzare verso una proprietà proveniente fuori dai confini, visto anche che per ADL la valutazione del Bari ruota attorno ai 150 milioni di euro. Da non escludere, infine, un ruolo da "traghettatore" per il figlio Luigi, attuale presidente dei sodalizio pugliese. Magari con il titolo di amministratore delegato.