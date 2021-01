Repubblica - Infortunio Manolas, c'è ancora speranza per la Supercoppa: la situazione

E' emersa stamattina l'entità dell'infortunio di Kostas Manolas, con il greco vittima di una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. Eppure, i tempi di recupero per il difensore del Napoli potrebbero non essere poi cosi gravi. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, infatti, questa semplice lascerebbe aperto uno spiraglio per il suo recupero in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus.