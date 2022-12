Repubblica - Juve, l'ammissione dei calciatori ai pm: "C'era un accordo". Solo Buffon non ricorda

Repubblica pubblica gli stralci degli interrogatori dei calciatori della Juventus sul tema stipendi.

© foto di Image Sport

Repubblica pubblica gli stralci degli interrogatori dei calciatori della Juventus sul tema stipendi. Il club bianconero si accordò con i calciatori per far risultare un taglio degli stipendi che in realtà non è mai avvenuto, furono infatti solo prorogati. A fare da tramite tra il club e la squadra fu il capitano Giorgio Chiellini. Oltre a Dybala, gli inquirenti hanno sentito Alex Sandro, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Cuadrado, Danilo, Rugani, Demiral, lo stesso Chiellini, Bonucci e Buffon. Tutti. tranne Buffon, hanno spiegato la stessa cosa: "L’accordo era sempre stato questo: rinunciare a una sola mensilità".

Bernardeschi: "Noi abbiamo una chat di gruppo, abbiamo anche fatto una videoconferenza Zoom e parlato tra noi calciatori. Ricordo di averne sentito parlare la prima volta dal capitano Chiellini".