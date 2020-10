Repubblica - Juve-Napoli, il Giudice Sportivo chiederà supplemento d'indagine: slitta il verdetto

Il Giudice Sportivo avrebbe chiesto più tempo per analizzare la situazione legata a Juventus-Napoli e per emettere il suo verdetto. La decisione, dunque, non arriverà nella giornata di domani, ma potrebbe slittare a mercoledì. Il Giudice potrebbe chiedere un supplemento di indagine, spedendo gli atti in Procura FIGC. A riportarlo è Repubblica.it.