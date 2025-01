Prima pagina Repubblica: "L’Inter risponde al Napoli nel duello per lo scudetto"

Inzaghi riprende la corsa e si riporta a -3 dalla formazione di Conte che aveva battuto l'Atalanta sabato sera

"L’Inter risponde al Napoli nel duello per lo scudetto" scrive La Repubblica in edicola quest'oggi. Contro l’Empoli primo tempo bloccato, poi ci pensano Lautaro, Dumfries e Thuram per il 3-1 finale.

Inzaghi riprende la corsa e si riporta a -3 dalla formazione di Conte che aveva battuto l'Atalanta sabato sera: tra i nerazzurri e la vetta adesso c’è solo la gara da recuperare con la Fiorentina.