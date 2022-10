RPN - Lamentele di Sarri accolte: migliorie al terreno dell'Olimpico già per Roma-Napoli

Le parole di Maurizio Sarri dopo Lazio-Udinese hanno aperto ufficialmente il caso sul terreno di gioco dell'Olimpico.

Le parole di Maurizio Sarri dopo Lazio-Udinese hanno aperto ufficialmente il caso sul terreno di gioco dell'Olimpico. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, gli organi competenti sono già al lavoro per consegnare il miglior terreno di gioco possibile già in occasione del prossimo Roma-Napoli, in programma nella Capitale questa domenica.

Lunedì c'è stato un tavolo tecnico tra i rispettivi agronomi di Lazio, Roma e Sport&Salute (proprietaria dell'impianto dell'Olimpico) per stabilire e decidere le prime migliorie da attuare. Già in occasione di Roma-Napoli sarà apportato un primo upgrade al terreno, mentre un più corposo rifacimento sarà messo in atto durante la sosta per il Mondiale.

Eppure gli standard raccolti dagli organi competenti erano già superiori alla media. Già in occasione di Lazio-Udinese, il manto erboso dell'Olimpico aveva superato gli standard prefissati dal 'Pitch Quality Program' della UEFA.

Chiaramente le condizioni restano imperfette, causa anche un'estate travagliata per l'impianto romano: non solo la festa e l'invasione di campo dello scorso 25 maggio (in occasione della finale tra Roma e Feyenoord a Tirana e che ha costretto ad un quasi totale rifacimento del terreno di gioco), ma anche per la lunga stagione dei concerti e l'inizio del campionato così anticipato.