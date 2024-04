Sky - ADL vorrebbe mandare la squadra in ritiro da domani, ma non tutti sono d'accordo

Da Castel Volturno, l'inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sul delicatissimo momento del Napoli.

Da Castel Volturno, l'inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sul delicatissimo momento del Napoli: "Da quello che ci risulta c'è l’intenzione da parte della società di mandare la squadra in ritiro da domani, ma non tutti sono d’accordo. Bisogna solo aspettare, è una decisione che verrebbe presa dal presidente De Laurentiis nelle prossime ore. Sarebbe il secondo ritiro stagionale, dopo il primo sotto la gestione Mazzarri dopo la sconfitta con il Torino. Un ritiro che non fu molto costruttivo considerando che il Napoli non riesce ad emergere dalla palude in cui si è impantanato qualche mese fa.

Ieri la decima sconfitta consecutiva, la media punti con Calzona si abbassa notevolmente. La migliore resta quella di Garcia, esonerato proprio dopo la sconfitta con l’Empoli. Ormai è un Napoli non riesce dal punto di vista anche mentale a dare l’impulso giusto per chiudere dignitosamente la stagione. Ieri abbiamo visto la contestazione aspra dei tifosi contro proprietà e giocatori. Situazione davvero molto critica con sullo sfondo un grandissimo punto interrogativo sulla prossima guida tecnica. I nomi che stiamo facendo sono quelli di Pioli, Gasperini e soprattutto di Antonio Conte. Per quel che riguarda il ritiro non è stata presa ancora nessuna decisione, ma l’intenzione del presidente è quella di mandare la squadra in ritiro già da domani".