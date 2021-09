Sky - Allarme quarantena in vista del Leicester: Napoli in contatto con l'Uefa

Allarme quarantena in vista della sfida di Europa League che vedrà impegnato il Napoli in Inghilterra. La squadra di Spalletti affronterà il Leicester giovedì’ 16 settembre. Come riportato da Sky Sport in Inghilterra vigono alcune restrizioni per alcune zone del Sudamerica e dell’Africa. Per questo motivo il Napoli è in stretto contatto con l’Uefa per capire l’andamento della situazione.